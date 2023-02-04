Чиновників Адміністрації морських портів України викрили на розкраданні 90 млн гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

За даними правоохоронців, до організації незаконної схеми причетні керівник філії держустанови у 2017-2018 роках та двоє її підлеглих.

Слідство встановило, що у травні 2017 року чиновники уклали договір із комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний". При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена.

"Гроші було переведено на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам. Таким чином із держпідприємства було виведено у тінь понад 90 млн гривень", - розповіли у СБУ.

У рамках кримінальної справи, розпочатої за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, трьом організаторам угоди повідомлено про підозру. Розслідування продовжується.