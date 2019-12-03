Чиновники Николаевской ОГА потратили 15 млн гривен на бесплатные учебники

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Деньги были потрачены на электронные учебники, доступ к которым государство гарантирует бесплатно

В Николаевской облгосадминистрации чиновники департамента образования и науки выделили из бюджета 15 миллионов гривен на бесплатные учебники. Как передает РБК-Украина, об этом информирует Государственное бюро расследований (ГБР).

Речь идет о закупке услуг по доступу к электронным учебникам на 2018-2019 годы чиновниками совместно с коммунальным учреждением "Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений".

Известно, что Николаевский облсовет выделил 15 миллионов гривен на оплату доступа к электронным учебникам одной из частных компаний. При этом государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками, в том числе и электронными.

"Следовательно, закупленные чиновниками электронные учебники и пособия есть безвозмездно доступными в Единой государственной электронной базе по вопросам образования", - отметили в ГБР.

Также в Бюро добавили, что уже состоялись обыски на территории Одесской и Николаевской областей - где находятся распорядители бюджетных средств и компании, у которых закупались услуги. Случай квалифицировано как завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, руководителя одного из отделов Тернопольской районной государственной администрации задержали в понедельник, 2 декабря, сотрудники полиции задержали во время получения части взятки.