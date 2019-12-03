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Посадовці Миколаївської ОДА витратили 15 млн гривень на безкоштовні підручники

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 01:09
Посадовці Миколаївської ОДА витратили 15 млн гривень на безкоштовні підручники
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Гроші були витрачені на електронні підручники, доступ до яких держава гарантує безкоштовно

У Миколаївській облдержадміністрації посадовці департаменту освіти і науки виділили із бюджету 15 мільйонів гривень на безкоштовні підручники. Як передає РБК-Україна, про це інформує Державне бюро розслідувань (ДБР).

Йдеться про закупівлю послуг з доступу до електронних підручників на 2018-2019 роки чиновниками спільно з комунальним закладом "Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів".

Відомо, що Миколаївська облрада виділила 15 мільйонів гривень на оплату доступу до електронних підручників в однієї з приватних компаній. При цьому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками, в тому числі й електронними.

"Відтак, закуплені посадовцями електронні підручники та посібники є безоплатно доступними в Єдиній державній електронній базі з питань освіти", - зазначили в ДБР.

Також у Бюро додали, що наразі відбулися обшуки на території Одеської та Миколаївської областей - де розташовані розпорядники бюджетних коштів та компанії, у яких закуповувались послуги. Випадок кваліфіковано як заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, керівника одного з відділів Тернопільської районної державної адміністрації затримали у понеділок, 2 грудня, співробітники поліції затримали під час одержання частини хабара.

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