Суд арестовал имущество подозреваемых руководителей "Пивденкомбанка", которых обвиняют в хищении 38 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что должностные лица подписали договоры поручительства по обязательствам (кредитам) оффшорных компаний, а также выполнили эти соглашения путем списания в свою пользу денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах в банковском учреждении в Республике Австрия.

"Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, 26 сентября 2019 года ответственным служебным лицам ПАО КБ Пивденкомбанк сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Таким образом они подозреваются в завладении денежными средствами в сумме более 38 млн долларов США.

В настоящее время, имущество подозреваемых арестовано по постановлению суда.

Напомним, СБУ уличила руководство "Пивденкомбанк" на присвоении денег вкладчиков банка в размере 38 млн долларов. По сообщению СБУ, в течение 2012-2014 годов руководство банка незаконно передало в залог деньги банка, находящихся на корреспондентских счетах "Пивденкомбанка" в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.

Как сообщает РБК-Украина, на данный момент "Пивденкомбанк" находится в процессе ликвидации, который продолжается с 2014 года. В 2014 году банк входил во вторую группу банков по величине активов (крупные банки), занимая 31 место в общем рейтинге НБУ.