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Чиновникам на прифронтових та звільнених територіях вдвічі збільшать зарплати

Україна, Середа 22 листопада 2023 15:04
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Чиновникам на прифронтових та звільнених територіях вдвічі збільшать зарплати Фото: Зарплати чиновникам на прифронтових та звільнених територіях збільшать у 2 рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій. Фонд оплати праці може бути збільшений у два рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 21 листопада 2023 р. № 1223.

Документом встановлено, що місцеві державні адміністрації, які належать до територій відновлення та/або які належать до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії можуть отримувати додаткові кошти з місцевих бюджетів на оплату праці працівників до 100% затвердженого у державному бюджеті України.

Території відновлення

Згідно з постановою уряду від 18 липня 2023 р. № 731, територіальна громада відноситься до території відновлення за умови наявності хоча б одного з таких критеріїв:

  • 1) на території територіальної громади відбувалися бойові дії;
  • 2) територія територіальної громади або її частина була тимчасово окупована;
  • 3) на території територіальної громади наявні руйнування об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, об’єктів житлового фонду внаслідок ведення бойових дій та/або обстрілів;
  • 4) територія територіальної громади характеризується значним переміщенням населення до інших регіонів та/або інших держав та різким погіршенням рівня соціально-економічного розвитку.

Території, на яких ведуться (велися) бойові дії

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Актуальний перелік від 22 вересня 2023 року розміщений на сайті відомства.

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