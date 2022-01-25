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Чиновника подозревают в захоронении токсичных тяжелых металлов под Киевом

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Киевская область, Вторник 25 января 2022 17:56
Чиновника подозревают в захоронении токсичных тяжелых металлов под Киевом Фото: чиновника подозревают в захоронении опасных веществ под Киевом (gp.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Бывшего директора коммунального предприятия в Киевской области подозревают в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он причастен к захоронению токсичных тяжелых металлов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечают, что чиновник был директором одного из коммунальных предприятий Вышгородского района с 2016 по 2019 годы. Тогда он ввозил производственные отходы на территорию свалки. Потом эти отходы захоронялись в специально созданных котлованах вне полигона на частных земельных участках.

Он получал деньги за пропуск загруженного отходами транспорта. А поручения о захоронении давал своим подчиненным.

Установлено, что он создал опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды на трех участках. Там были захоронены более 100 металлических бочек. В них были опасные вещества, в том числе нефтепродукты и тяжелые металлы I класса токсичности. На месте в воздухе также зафиксировали пары сероводорода и аммиака.

Фото: бывший директор коммунального предприятия подозревается в захоронении опасных веществ под Киевом (gp.gov.ua)

Из-за преступной деятельности чиновника произошло засорение земель опасными отходами. Это также причинило вред государству. Бывшему директору уже сообщено о подозрении.

Напомним, в селе Ховмы Черниговской области предприниматель решил вырубить деревья на территории местного кладбища. При этом своими действиями он повредил 15 могил.

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