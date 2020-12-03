Чиновника Минобороны обвинили в участии в тендере на создание системы экстренной помощи

Фото: Юрий Гере (из открытых источников)

Заместителя министра обороны Юлия Гере подозревают в участии в тендере на создание тестовой системы экстренной помощи и лоббировании победы фирмы, которая записана на его отца.

Об этом говорится в расследование ZIK.

По данным издания, заказчик допустил к конкурентным торгам ООО "Инжиниринг-компани" и "Укрбудпроект Плюс", хотя в характеристиках оборудования, предлагаемого этими компаниями, было выявлено более 30 несоответствий условиям тендера.

Кроме того, представители "Инжиниринг-компани" не предоставили справки о наличии необходимого оборудования, а перевод их англоязычных документов не соответствовал требованиям.

Ситуация с "Укрбудпроектом" еще хуже: документы, подтверждающие опыт выполнения таких договоров, вообще не соответствуют предмету закупки. То есть компанию, которая подобные системы никогда не собирала, допускают к участию в тендере.

Примечательно также, что владельцы обеих компаний проживают в Кривом Роге. "Инжиниринг-компани" на 40% принадлежит Гере Павлу Юлиусовичу, на 30% - Соловьеву Сергею Николаевичу, на 30% - Романько Олегу Адамовичу.

На Павла Гере компания переписана всего за 5 месяцев до тендера – лишь 8 апреля. Ранее ею владел его сын Юлий, который сегодня является заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития.

После изменения вертикали власти в стране компания Гере в 2019-2020 годах выиграла вдвое больше тендер, чем за все предыдущие годы ее деятельности.

В расследовании отмечается, что почти треть тендеров, в которых принимала участие компания, были неконкурентными. И именно в тендерах без конкуренции она побеждает наиболее часто. Особенно - в то время, как Юлий Гере стал топ-чиновником.

И если "Инжиниринг-Компани" Юлий Гере переписал на отца, то кипрская GSC HI-TECH INVEST LTD до сих пор продолжает "висеть" на чиновнике.

Напомним, тендер на закупку машин по обработке данных для внедрения тестовой системы экстренной помощи был объявлен Государственным агентством инфраструктурных проектов 17 сентября. Путем внедрения этой системы в агентстве планируют, что в столице пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий будет проще вызвать необходимую службу помощи.

Чиновники уже не первый год пытаются решить эту проблему, создав единую службу помощи с одним номером для обращений - 112. Правительство хотело сделать это еще до чемпионата по футболу "Евро-2012". Потом Украина взяла на себя обязательства по созданию такой службы, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС. Имелось в виду ее внедрение и госпрограмма по безопасности дорог. В итоге дедлайн растянулась до 2021 года.

В свою очередь, Юлий Гере занимает должность заместителя министра обороны Украины по цифровой трансформации с 28 мая 2020 года. Чиновник хранит деньги в иностранной валюте свыше 4,2 миллиона гривен, а в биткоинах владеет 27,4 миллионами гривен.