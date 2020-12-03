Чиновника Міноборони звинуватили в участі у тендері на створення системи екстреної допомоги

Фото: Юрій Гере (з відкритих джерел)

Заступника міністра оборони Юлія Гере підозрюють в участі в тендері на створення тестової системи екстреної допомоги та лобіюванні перемоги фірми, яка записана на його батька.

Про це йдеться в розслідування ZIK.

За даними видання, замовник допустив до конкурентних торгів ТОВ "Інжиніринг-компані" і "Укрбудпроект Плюс", хоча в характеристиках обладнання, запропонованого цими компаніями, було виявлено понад 30 невідповідностей умов тендеру.

Крім того, представники "Інжиніринг-компані" не надали довідки про наявність необхідного обладнання, а переклад їх англомовних документів не відповідав вимогам.

Ситуація з "Укрбудпроектом" ще гірша: документи, які підтверджують досвід виконання таких договорів, взагалі не відповідають предмету закупівлі. Тобто компанію, яка подібні системи ніколи не збирала, допускають до участі в тендері.

Прикметно також, що власники обох компаній проживають в Кривому Розі. "Інжиніринг-компані" на 40% належить Гере Павлу Юліусовичу, на 30% - Соловйову Сергію Миколайовичу, на 30% - Романько Олегу Адамовичу.

На Павла Гере компанія переписана всього за 5 місяців до тендеру – лише 8 квітня. Раніше нею володів його син Юлій, який сьогодні є заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку.

Після зміни вертикалі влади в країні компанія Гере у 2019-2020 роках виграла вдвічі більший тендер, ніж за всі попередні роки її діяльності.

В розслідування зазначається, що майже третина тендерів, в яких брала участь компанія, були неконкурентними. І саме в тендерах без конкуренції вона перемагає найбільш часто. Особливо - в той час, як Юлій Гере став топ-чиновником.

І якщо "Інжиніринг-Компані" Юлій Гере переписав на батька, то кіпрська GSC HI-TECH INVEST LTD досі продовжує "висіти" на чиновнику.

Нагадаємо, тендер на закупівлю машин з обробки даних для впровадження тестової системи екстреної допомоги був оголошений Державним агентством інфраструктурних проектів 17 вересня. Шляхом впровадження цієї системи в агентстві планують, що в столиці постраждалим від надзвичайних ситуацій і дорожньо-транспортних пригод буде простіше викликати необхідну службу допомоги.

Чиновники вже не перший рік намагаються вирішити цю проблему, створивши єдину службу допомоги з одним номером для звернень - 112. Уряд хотів зробити це ще до чемпіонату з футболу "Євро-2012". Потім Україна взяла на себе зобов'язання щодо створення такої служби, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС. Малося на увазі її впровадження і держпрограмою з безпеки доріг. У підсумку дедлайн розтягнувся до 2021 року.

Своєю чергою, Юлій Гере обіймає посаду заступника міністра оборони України з цифрової трансформації з 28 травня 2020 року. Чиновник зберігає готівкою в іноземній валюті понад 4,2 мільйона гривень, а в біткоїнах володіє 27,4 мільйонами гривень.