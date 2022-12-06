Чиновник міськради Харкова вдарив поліцейського: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.

Під час складання адміністративних матеріалів пасажир вийшов з автомобіля, почав лаятися і грубо чинити спротив поліцейському. На підставі зібраних матеріалів 5 грудня слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

"Під час патрулювання території міста Харкова екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль, водій якого знаходився у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві між водіями автомобілів виник конфлікт через першочерговість проїзду, який закінчився тим, що керманич та пасажири "Лексусу" побили, а потім застрелили військовослужбовця, водія "Хюндаю".

Також у Харківській області співробітники СБУ затримали російських диверсантів, які проводили "зачистки" місцевих жителів і знущалися з українців, які брали участь в АТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.