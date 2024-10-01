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Действующие военные смогут работать в Минветеранов: Зеленский подписал указ

Киев, Вторник 01 октября 2024 18:32
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Действующие военные смогут работать в Минветеранов: Зеленский подписал указ Иллюстративное фото: украинские военные будут работать в Минветеранов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Действующие украинские военнослужащие смогут занимать отдельные вакантные должности в Министерстве по делам ветераном. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как отметили в правительстве, военные будут работать в Минветеранов с оставлением на военной службе и без исключения из списков личного состава.

"Ничего для ветеранов без ветеранов! Теперь украинские ветераны и ветеранки, которые несут военную службу, и другие действующие военнослужащие могут быть привлечены к работе в Минветеранов и принимать непосредственное участие в разработке и внедрении важных инициатив для ветеранского сообщества", - рассказала министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Что предшествовало

Напомним, ранее в интервью для РБК-Украина бывший и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун рассказал, как украинцам относиться к ветеранам и защитникам.

По его словам, в бытовом общении самое главное - не сторониться ветеранов. Чиновник отметил, что в таких случаях он подходит к человеку и спрашивает, все ли у него хорошо.

Также бывший и.о. министра посоветовал благодарить защитников, поскольку так они видят, что не зря борются за независимость страны.

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