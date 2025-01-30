Чинні прайс-кепи заважають енергоринку розвиватися та блокують імпорт, - Тинний

"А навіщо взагалі існують прайскепи? Їх вводять, щоб не було спотворення чи маніпуляції на ринку, математичних похибок при торгівлі, та щоб споживачі були захищені від змов на ринку", - пояснив він.



Водночас Тинний нагадав, що частка державних компаній на енергоринку складає 60%. Держава також повністю контролює експорт та імпорт електроенергії, міждержавні перетини, мережі високої напруги, половину обленерго та має власного трейдера.



За словами Тинного, нинішні цінові обмеження гальмують можливості для імпорту електроенергії в умовах, коли ринкова ціна у сусідніх країнах вища за встановлені прайс-кепи в Україні.



"Ми стали енергодефіцитною країною і нам треба імпортувати електроенергію. Час від часу ринкова ціна у сусідів вища за наші обмеження. І бізнес був би радий, щоб його не відключали від електроенергії придбати цю електроенергію дорожче, але не може", – підсумував він.



Нагадаємо, віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати також заявив, що діючі регуляторні обмеження на ринку електроенергії України перешкоджають ефективному імпорту електроенергії.