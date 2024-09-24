Чим небезпечні ймовірні атаки на українські АЕС: експерт описав найгірший варіант

Російська Федерація вже завдавала гібридних ударів по ядерній енергетиці України. Це була дронова атака у 2022 та 2024 роках.

Омельченко нагадав, що РФ атакувала українську ядерну енергетику 23 листопада 2022 року і 26 серпня цього року. Це була дронова атака на підстанції оператора системи передачі, яка працює на видачі потужностей з атомної станції. За його словами, це був по суті удар по атомній станції, навіть набагато більш небезпечніший ніж удар по самій станції чи по відкритому розподільчому пункту.

"Зрозуміло, що ніхто обстрілювати самі реактори не буде, це не має ніякого сенсу, їх практично неможливо зруйнувати, там великий захист. А по відкритих розподільним пунктам не так небезпечно, ніж по підстанціях оператора системи передачі", - розповів він.

За словами експерта, якщо пошкоджено відкритий розподільний пункт на атомній станції, то автоматика знає як працювати: вона спрацьовує і виводить блок з експлуатації, переводить його в стан гарячого зупину. А якщо удар наноситься, як це було 26 серпня по підстанції, цей режим набагато складніший. Він є позаплановим і може призвести, з великою ймовірністю, до серйозного атомного інциденту.

"Найгірший варіант - коли вона (атомна станція - ред.) вимикається, створюється ядерний інцидент. Тоді станція переходить в позапроектний режим, з яким дуже важко впоратися", - розповів він.

Зокрема, Омельченко нагадав про інцидент на АЕС Трі-Майл-Айленд у США у 1979 році - тоді на другому енергоблоці станції відбулася аварія через поєднання технічних несправностей і помилок операторів. Основною причиною став збій у системі охолодження реактора, що призвело до часткового розплавлення активної зони реактора. Або може трапитись інцидент, подібний до аварії на Чорнобильській АЕС.

"Все це можливо і росіяни спеціально готують гібридний удар по атомній станції. Можливі наслідки - це руйнація реакторної зони з усіма можливими наслідками. Я не кажу, що це буде на 100%, але така ймовірність є і для цього вони завдають ударів в найбільш вразливі точки, не по самій станції, по реактору немає сенсу бити", - сказав експерт.

Він зауважив, що не так небезпечно бити і по відкритих розподільним пунктам, основна небезпека - це удари по підстанціях оператора системи передачі, оскільки тоді виникає нестандартний режим і з ним дуже важко справитися операторам.

Що передувало

Сьогодні президент Володимир Зеленський розповів, що Росія використовує китайські супутники для фотографування українських атомних електростанцій. За його словами, не виключено, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.