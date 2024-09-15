Чим небезпечні уламки ракет і дронів, та як із ними поводитися: пояснення ДСНС

Чим небезпечні уламки дронів

Дрони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. А також можуть мати небезпечні речовини, наприклад, хімічну зброю. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами.

Також гострі краї уламків можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування.

Категорично заборонено торкатися уламків, забирати на памʼять та зберігати

вдома. Також не можна розбирати на металолом. Це призведе до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків - до загибелі.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що після атаки 2 вересня у Святошинському районі Києва сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101.

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