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Чим небезпечні уламки ракет і дронів, та як із ними поводитися: пояснення ДСНС

Ілюстративне фото: у ДСНС пояснили, чим небезпечні дрони та ракети (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські ракети та БПЛА залітають набагато далі лінії фронту. Однак варто пам'ятати про те, що їх уламки краще не чіпати, а повідомити відповідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Чим небезпечні уламки дронів

Дрони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. А також можуть мати небезпечні речовини, наприклад, хімічну зброю. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами.

Також гострі краї уламків можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування.

Категорично заборонено торкатися уламків, забирати на памʼять та зберігати
вдома. Також не можна розбирати на металолом. Це призведе до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків - до загибелі.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що після атаки 2 вересня у Святошинському районі Києва сапери вилучили уламки крилатої ракети Х-101.

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