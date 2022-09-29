Чим небезпечні радянські крилаті ракети Х-22: пояснення військових

Він пояснив, що в ніч на 29 вересня російські війська випустили по Дніпру щонайменше чотири ракети Х-22. Вони є небезпечними та дуже руйнівними.

"Бойова частина 900 кілограмів, на жаль, дуже руйнівна і дуже неточна ракета. Як і цього разу уражено і ринок, і вокзал, приватний сектор. Постраждали мирні люди", - сказав він.

За його словами, ракети типу Х-22 надзвичайно швидкісна, тому силам протиповітряної оборони важко її перехопити. Для боротьби військовим потрібні сучасні засоби, які, ймовірно, Україна зможе отримати від партнерів.

"Це зенітно-ракетні комплекси, про які сьогодні усі вже говорять, які, ймовірно, будуть надходити до України з Німеччини та Норвегії: IRIS-T та NASAMS", - сказав Ігнат.