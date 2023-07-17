Чим касетні боєприпаси важливі для наступу ЗСУ: пояснення експерта

Наявність касетних боєприпасів допоможе українським військам під час контрнаступу. Зокрема, за допомогою їх, ЗСУ зможуть "викурювати" піхоту противника з укріплених позицій та з окопів.

За його словами, Україна і Росія активно використовують так звані касетні боєприпаси ще від початку війни в 2014 році.

"Можливо, західні боєприпаси такого типу можуть бути більш ефективними, ніж радянського зразка, які застосовуються зараз. І це, мабуть, буде мати значення для нашої армії під час ведення наступальних дій, для того, щоби "викурювати" піхоту противника з укріплених позицій, з окопів", - розповів він.

На думку експерта, касетні боєприпаси є ще більш ефективними для ведення оборони - коли противник наступає, тобто використовує свої наземні частини і підрозділи у більш-менш щільних бойових порядках.

"Тоді касетні боєприпаси найбільш ефективні, вони наносять вагоме ураження. Тобто насамперед вони ефективні проти піхоти, яка знаходиться або поза межами укриття на відкритій місцевості, або в укриттях відкритого типу, або в легкоброньованій техніці, яка вражається цими боєприпасами", - додав Машовець.

Експерт зазначив, що вони також будуть використовуватися для ураження не броньованої військової техніки, яка має ключове значення, наприклад, систем ППО противника, його ПУ ракетних військ та артилерії, а також для того, щоб наносити ураження військам противника, які займають вузли та опорні пункти в системі оборони, на позиціях відкритого типу.

"Я думаю, що Штати хочуть підготувати Україну до переговорного процесу, який, можливо, планується на осінь-зиму", - пояснив він.

За його словами, це має відношення до питання, що саме буде на столі переговорів.

"Одна річ, коли росіяни успішно закінчать свою стратегічну оборонну операцію, й втримають ті території, які вони зараз окуповують, і з цим вийдуть на перемовини. І інша річ, коли Україна десь досягне якогось успіху і звільнить якусь частину територій або всі", - констатував Машовець.

Касетні боєприпаси для України

Нещодавно США оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад 800 млн доларів, до якого увійшли касетні боєприпаси та інші озброєння. На думку президента США Джо Байдена, касетні боєприпаси, які США передадуть Україні, мають допомогти ЗСУ зупинити просування росіян та забезпечити успіх контрнаступу.