ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Чили одобрили использование вакцины Pfizer

Чили, Среда 16 декабря 2020 00:29
В Чили одобрили использование вакцины Pfizer
Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Чили одобрили использование вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Первые дозы вакцины доставят в страну ближе к концу декабря.

Об этом сообщает Минздрав Чили.

Вакцину разрешили использовать лицам, старше 16 лет, уточняет телеканал 24Horas.

"Институт здравоохранения одобрил использование в Чили вакцины Pfizer против COVID-19", - говорится в сообщении Минздрава.

По состоянию 16 декабря в Чили зарегистрировано 576 731 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 549 852 пациента, умерли - почти 16 тысяч.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может одобрить вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, уже на следующей неделе. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рассмотрит этот вопрос на заседании 21 декабря.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки одобрили вакцину Pfizer и BioNTech еще на прошлой неделе. В стране уже начали массовую вакцинацию от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире вакцина от коронавирусаЧили

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь