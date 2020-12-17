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У Чилі схвалили використання вакцини Pfizer

Чилі, Четвер 17 грудня 2020 00:29
У Чилі схвалили використання вакцини Pfizer
Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Чилі схвалили використання вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і BioNTech. Перші дози вакцини доставлять в країну ближче до кінця грудня.

Про це повідомляє МОЗ Чилі.

Вакцину дозволили використовувати особам, старше 16 років, уточнює телеканал 24Horas.

"Інститут охорони здоров'я схвалив використання в Чилі вакцини Pfizer проти COVID-19", - йдеться в повідомленні МОЗ.

За станом на 16 грудня в Чилі зареєстровано 576 731 випадок захворювання на коронавірус. Одужали 549 852 пацієнти, померло - майже 16 тисяч.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз може схвалити вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech, вже на наступному тижні. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розгляне це питання на засіданні 21 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, Сполучені Штати Америки схвалили вакцину Pfizer і BioNTech ще минулого тижня. В країні вже почали масову вакцинацію від коронавірусу.

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