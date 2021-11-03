В Чили грузовой поезд сошел с рельсов после поджога неизвестными

Группа неизвестных "нанесла вред шпалам" железной дороги неподалеку от города Виктория, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов.

Нападение произошло в районе южной макрозоны штата Виктория, где действует чрезвычайное положение.

В поезде находилась целлюлоза, используемая для изготовления бумаги. Ее перевозили из Вальдивии в провинцию Консепсьон.

Виктор Маноли, делегат президента в этом районе, сказал, что "это покушение на человеческую жизнь, потому что оно могло быть направлено против пассажирского поезда, курсирующего между Темуко и Викторией", и "то, что мы переживаем сегодня, - это террористические акты". Чиновник сказал, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за нападение.

Нападение произошло на фоне напряженности между государством и местной группой коренного населения мапуче - крупнейшей чилийской этнической группой.