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В Чили грузовой поезд сошел с рельсов после поджога неизвестными

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Чили, Среда 03 ноября 2021 02:58
В Чили грузовой поезд сошел с рельсов после поджога неизвестными Фото: в Чили грузовой поезд сошел с рельсов после поджога неизвестными (Pixabey)
Автор: Анна Полисученко

Грузовой поезд сошел с рельсов и был подожжен неизвестными в Ла Араукании на юге Чили. В результате нападения было приостановлено движение поездов из городов Виктория и Темуко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Группа неизвестных "нанесла вред шпалам" железной дороги неподалеку от города Виктория, в результате чего несколько вагонов сошли с рельсов.

Нападение произошло в районе южной макрозоны штата Виктория, где действует чрезвычайное положение.

В поезде находилась целлюлоза, используемая для изготовления бумаги. Ее перевозили из Вальдивии в провинцию Консепсьон.

Виктор Маноли, делегат президента в этом районе, сказал, что "это покушение на человеческую жизнь, потому что оно могло быть направлено против пассажирского поезда, курсирующего между Темуко и Викторией", и "то, что мы переживаем сегодня, - это террористические акты". Чиновник сказал, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за нападение.

Нападение произошло на фоне напряженности между государством и местной группой коренного населения мапуче - крупнейшей чилийской этнической группой.

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