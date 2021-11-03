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У Чилі вантажний потяг зійшов з рейок після підпалу невідомими

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Чилі, Середа 03 листопада 2021 02:58
У Чилі вантажний потяг зійшов з рейок після підпалу невідомими Фото: у Чилі вантажний потяг зійшов з рейок після підпалу невідомими (Pixabey)
Автор: Анна Полисученко

Вантажний потяг зійшов з рейок і був підпалений невідомими в Ла Арауканії на півдні Чилі. В результаті нападу було призупинено рух поїздів з міст Вікторія і Темуко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Група невідомих "завдала шкоди шпалам" залізниці неподалік від міста Вікторія, в результаті чого кілька вагонів зійшли з рейок.

Напад стався в районі південної макрозони штату Вікторія, де діє надзвичайний стан.

У поїзді знаходилася целюлоза, використовувана для виготовлення паперу. Її перевозили з Вальдівії в провінцію Консепсьйон.

Віктор Манолі, делегат президента в цьому районі, сказав, що "це замах на людське життя, тому що він міг бути спрямованим проти пасажирського поїзда, що курсує між Темуко і Вікторією", і "те, що ми переживаємо сьогодні, - це терористичні акти". Чиновник сказав, що досі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Напад стався на тлі напруженості між державою і місцевою групою корінного населення мапуче - найбільшою чилійською етнічною групою.

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