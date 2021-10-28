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Чикаго грозит исчезновение: что известно

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Чикаго, Четверг 28 октября 2021 12:17
Чикаго грозит исчезновение: что известно Фото: Чикаго грозит исчезновение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Американскому городу Чикаго грозит исчезновение из-за обильных осадков. Это связано с изменением климата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNBC.

Частые осадки и засуха провоцируют резкие колебания уровня воды в местной одноименной реке Чикаго, а также в озере Мичиган, тем самым нанося серьезный ущерб городу. Не помагают даже шлюзы, контролирующие уровень воды в озере и реке.

Зимой прошлого года река Чикаго вышла из берегов и спровоцировала аварийное отключение электричества.

"Самый большой риск заключается в том, что изменения климата повлияют на уровень воды, с которым уже не справится инфраструктура города, его береговые линии и дома", - заявил доцент Школы окружающей среды и устойчивого развития Мичиганского университета Дрю Гроунволд.

Более того, по его словам, опасность стоит и перед другими городами вокруг озера.

На укрепление береговой линии Чикаго инженерный корпус армии США с прошлого года уже потратил 500 миллионов долларов.

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