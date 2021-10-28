Чикаго грозит исчезновение: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на CNBC .

Частые осадки и засуха провоцируют резкие колебания уровня воды в местной одноименной реке Чикаго, а также в озере Мичиган, тем самым нанося серьезный ущерб городу. Не помагают даже шлюзы, контролирующие уровень воды в озере и реке.

Зимой прошлого года река Чикаго вышла из берегов и спровоцировала аварийное отключение электричества.

"Самый большой риск заключается в том, что изменения климата повлияют на уровень воды, с которым уже не справится инфраструктура города, его береговые линии и дома", - заявил доцент Школы окружающей среды и устойчивого развития Мичиганского университета Дрю Гроунволд.

Более того, по его словам, опасность стоит и перед другими городами вокруг озера.

На укрепление береговой линии Чикаго инженерный корпус армии США с прошлого года уже потратил 500 миллионов долларов.