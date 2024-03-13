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Чиє Тьоткіно? Добровольці розповіли, хто контролює село, яке межує з Україною

Фото: добровольці розповіли, хто контролює Тьоткіно, що межує з Україною (t.me/legionoffreedom)
Автор: Іван Носальський

Село Тьоткіно Курської області, яке межує з Україною, знаходиться у "сірій зоні". Російська влада його не контролює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву добровольця Легіону "Свобода Росії" Олега Барановського в ефірі телемарафону.

"Тьоткіно - воно фактично знаходиться в сірій зоні зараз. Воно зараз точно не під контролем російської влади", - зазначив Барановський.

За його словами, добровольці, які прорвали кордон із Росією, не відкривають там своїх органів влади. У населеному пункті немає жодної влади.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 12 березня, стало відомо, що Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" та "Сибірський батальйон" прорвали кордон із Росією.

Вони зайшли на територію кількох російських областей та взяли під свій контроль населені пункти.

Пізніше стало відомо, що добровольці контролюють село Тьоткіно. Але вже сьогодні, 13 березня, у ЛСР уточнили, що бої все ще продовжуються.

Більш детально про прорив російського кордону та події після цього - у матеріалі РБК-Україна.

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