Чи зупинить Костюк Соболенко? Українки на WTA 1000 у Римі: коли грають та які прогнози

12 травня на турнірі-"тисячнику" в Римі дві найкращі тенісистки України – Еліна Світоліна та Марта Костюк – зіграють поєдинки 1/8 фіналу.

Коли відбудуться матчі та які прогнози – підкаже РБК-Україна .

Загалом на змаганні в Італії більш впевнено виглядає Костюк. Світоліна дуже важко пройшла два перших кола. Але у Марти набагато складніша суперниця.

Світоліна – Коллінз

Лідерка вітчизняного тенісу сьогодні першою вийде на корт. Приблизно о 15:00 за Києвом вона зіграє з 35-ю ракеткою світу – американкою Даніель Коллінз. Нагадаємо, що Світоліна зараз – 14-та у рейтингу.

Суперниці раніше грали між собою тричі, причому всі зустрічі відбулися на хардовому покритті. Рахунок особистих протистоянь – 2:1 на користь Коллінз. Останній матч відбувся два місяці тому в американському Індіан-Веллсі: тоді Світоліна впевнено виграла – 6:2, 6:4.

Букмекери віддають перевагу українській тенісистці. Коефіцієнт на її перемогу становить – 1,66-1,67. На успіх Коллінз – 2,20-2,24.

Костюк – Соболенко

Костюк приблизно о 21:30 вийде на матч проти лідерки світового рейтингу – "нейтральної" білоруски Аріни Соболенко.

Костюк і Соболенко зустрічались у чвертьфіналі попереднього "тисячника" – у іспанському Мадриді. Там українка провела дуже конкурентний поєдинок, який цілком могла завершити на свою користь. Але поступилась у важкому матчі з двома тай-брейками – 6:7, 6:7.

Загалом Костюк грала з Соболенко тричі в кар'єрі і незмінно поступалась у двох сетах. Двічі це було на ґрунтових кортах і одного разу – на харді.

Фахівці букмекерських контор віддають в протистоянні значну перевагу "нейтралці". Ставки на Соболенко – 1,33, на Костюк – 3,32.