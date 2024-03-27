Чи зросте число людей із залежностями та психрозладами після війни: відповідь лікаря

"Він (алкоголь - ред.) під рукою постійно як "транквілізатор", дає транквілізуючі (заспокійливі - ред.) властивості, але потім йде велика розплата. Тому ступінь алкоголізації, суїцидності зростає", - говорить лікар.

Чабан зазначає, що є і ще одна річ, яку фахівці прогнозують і поки не знають, як це "вистрілюватиме" в психічному плані - вживання психостимуляторів.

"Це всі стимулюючі напої: кока-кола, кава, ред булл і подібні. Вони дозволяють бути постійно уважним, активним. Повідомляється, що їх починають вживати більше, особливо на сході. Військовим не дозволяють вживати алкоголь, але ніхто не забороняє вживати такі напої. Якщо йде велике вживання, то, звичайно, має йти синдром "відкату". Тому можемо мати ще й цю проблему, а не лише залежність від алкоголю та наркотиків", - каже психотерапевт.

Він уточнює, що й зростає кількість випадків посттравматичного стресу, зростає й інших проблем, що пов'язані з хімічними залежностями.

"Важко сказати, через який час це відбуватиметься. Швидше, це залежатиме від ступеня соціальної амортизації – що робитимуть люди, які знімуть військову форму. Чи буде швидке об'єднання з сім'ями та чи будуть створені умови повернення максимальної кількості українців, а в першу чергу – жінок та дітей", - розповідає Чабан.

Ідеальний варіант, на його думку, коли сім'ї об'єднуються, тому що люди перебувають у соціальній депривації (неможливість задовольняти потребу у спілкуванні – ред).

"Люди перебувають у жорстких умовах: людина не може ходити додому, любити, розмовляти з дитиною. Тому все залежатиме від того, чи скоро вона відновиться на роботі, чи не буде в неї порожнечі вечорами та вночі. Це варіант, коли буде багато залежати далеко не від медиків. Здоров'я людини від медицини залежить лише на 10%", - констатує він.

А 90%, як каже лікар, від того, що ви їсте, з ким дружите, чим дихайте або задоволені роботою.

"І серед тих, хто не воював, залежатиме, чи будуть люди працевлаштовані, чи не будуть у них почуття порожнечі, чи буде програма забезпечення, навчання дітей. Суїцидальність не виникає просто так – це зазвичай порожнеча. Як буде створена перспектива, де ти живеш, де твої діти навчатимуться і для чого ти живеш, тоді це буде амортизація", - резюмує Чабан.