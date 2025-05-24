Чи зникнуть каштани з Києва: що насправді відбувається із символом міста

У бліц-інтерв’ю для РБК-Україна кандидат біологічних наук, заступник директора Національного ботанічного саду імені Гришка Микола Шумик розповів, що насправді відбувається з каштанами та чи є шанс урятувати головне дерево столиці.

Головне:

Чи зникають у Києві каштани?

Як лікують символ Києва?

Як впливає війна та клімат на каштани?

Де у Києві найбільше каштанів?

- Чи правда, що київські каштани поступово зникають? В чому може бути причина?

- Каштани - це живий організм, рослинний. Але останнім часом, останні десятки років, ми дуже мало садимо гіркокаштани. Ті, що зараз ми бачимо у столиці - це ще посаджені гіркокаштани з середини і раніше 20-го століття. Тому вони, як і всі живі організми, старіють. Саме через це може здатися, що вони поступово випадають. Але найголовніша на сьогодні причина - це просто старіння рослин.

- Як довго можуть жити дерева в умовах міста?

- В умовах міста вони набагато менше живуть, їх вік десь так 70-80 років. В таких умовах це вже максимальний вік. І вони поступово випадають, а ми дуже мало садимо.

Фото: алея каштанів у Києві (GettyImagеs)

- Лише старіння впливає на зникнення каштанів чи, можливо, є інші екологічні проблеми?

- Старіння це одна з причин. Друга причина - дерева лікують від мінуючої каштанової молі, це та що гризе листову пластину. Її зараз, останні роки, набагато менше в Києві, але там де більш екологічно чистіше вона ще є. Якщо подивитися на листя каштана вкінці липня, серпні та вересні, то там пошкоджень від каштанової молі десь 20%.

Все інше - це некрози, які виникають, тобто відмирання. Оце коричневе листя - це некрози, це не каштанова міль. Ці некрози, відмирання тканини, викликані зовсім іншими причинами. Це й ослаблення імунітету рослин, й спека в півтора-два місяці, ну і загазованість повітря Це три основні причини, чому страждає гіркокаштан.

А лікувати його можна і треба, але там, де пошкодження від мінуючої каштанової молі. Однак оцей максимум її зараження вже пройшов. Він зараз йде на спад, як і в західній Європі, так і в нас. І якщо рослина здорова, то вона сама ефективно бореться з шкідником.

Фото: мінуюча міль каштанова (syngenta.ua)

- Як війна впливає на стан каштанів і екологію? Чи можуть ці фактори мати наслідки для рослин?

Тільки якщо це механічні пошкодження, а по іншому я не бачу. Розумієте, рослини, якщо говорити про рослини, це мільйони років еволюції, і вони пережили вулканічну епоху, коли були токсичні гази від вулканів, все це. Вони пережили дуже багато і у них виробився імунітет, у тому числі і на зміну клімату. Тому я не думаю, що всі полютанти (забруднення - ред.), які знаходяться у повітрі, сильно послаблюють рослини.

- А вплив війни?

- Це тільки механічні пошкодження від вибухів, від осколків. Хоч каштан легко переносить обрізку і регенерує дуже добре. Але механічні пошкодження - є механічні. Це, звичайно, якщо є якісь влучення - то тут кожній рослині, як і людині, це дуже тяжко.

- Як впливає клімат на гіркокаштан? Чи у майбутньому доведеться обирати нову рослину для символу столиці?

- Чи можна замінити символ Києва? Не думаю. Я вже говорив раніше, що не думаю, що треба. Тому що я дійсно дивлюся, як вони себе почувають в умовах ботанічного саду. Прекрасно! В цьому році вони квітують - це настільки інтенсивне квітування і рясне квітування.

І ось цей колір такий білий, каштани ще цвітуть рожевим, але вони прекрасно себе почувають, пік каштанової молі пройшов.

Фото: клімат впливає на гіркокаштани у Києві (GettyImagеs)

- Тобто можна сказати, що аномально холодна весна сильно не вплинула на каштани?

- На квітування гіркокаштана вона не мала сильний вплив. Ну і аномальна весна вона в чому - прохолодна? Але це ж рослини гірських районів, хоч і Середземномор'я. Вони люблять прохолоду і вологу. А те, що заморозки були, вони не сильно пошкодили гіркокаштан, він зацвіте трохи пізніше.

Хоча десь, може, в теплих місцях листя викинув раніше, а воно могло підмерзнути. Я дивлюсь по буку, дубу, шовковиця - дуже постраждали, більш південні регіони. Але гіркокаштану більш менш нормально.

- Наприкінці літа та восени деякі каштани столиці знову квітують. Для каштана це нормально - мати ще один сезон квітування, чи це все ж викликано нашими умовами?

Для більшості рослин повторне квітування восени - це дуже погано. Дуже погано. Це стрес, значить рослина не знає як себе вести, рослина розгубилась і ослаблена. Раз вона квітує, значить хоче залишити нащадків. А друге - вона розгубилася і не розуміє, яка пора року. Але це стрес для рослини, дуже сильний стрес, на це треба реагувати.

Коли гіркокаштан повторно цвіте, це значить з ним щось не так. Як правило, в останні роки це викликано цими посухами. Йому не вистачає ґрунтової вологості, бо не тільки гіркокаштан цвіте, а й багато інших рослин. Умови міста вони підсилюють і спеку, і сухість ґрунту, і сухість повітря. Це дуже погана ознака для всіх деревних видів, а для гіркокаштана - особливо.

Фото: каштан квітує у Києві (GettyImagеs)

- У яких районах Києва найбільше каштанів?

- Ми робили інвентаризацію, мабуть, років 10-15 назад, звичайно, це були центральні райони Києва. Там найбільше було довговічних, майже вікових каштанів. Це центральний район Києва.

Але ми садили і на Лівобережжі, на намивних пісках (район Позняків - ред.). Оці екотопи намивних пісків не дуже підходять ні за ґрунтовими умовами, ні за повітряним забрудненням, то там менше каштанів, звичайно. Навіть якщо садять, то вони не дуже так себе гарно почувають, і, мабуть, більше випадають, ніж у центральних районах Києва.

