Чи зможуть росіяни форсувати Оскіл на Куп'янському напрямку: пояснення експерта

Українські військові збудували міцні позиції на західному березі річки Оскіл. Тому росіяни не зможуть форсувати її.

За його словами, західний берег річки Оскіл не є панівними важливими висотами, там гірський кряж, на якому закріпились українські військові. Вони побудували там надійні фортифікації.

"Вони там не просто побудовані, там обладнані позиції, артилерія пристріляла усі сектора, підходи. І там є дротовий зв'язок який не глушиться РЕБом, там все підготовлено. Ті люди, які там знаходяться з бойовим досвідом, тримають оборони і кажуть, що дійти до річки Оскіл шанси у росіян теоретично є, форсувати - ні, у будь-якій кількості. Форсувати річку Оскіл їм просто не вдасться взагалі", - заявив Гетьман.

Ситуація на Куп'янському напрямку

На ранок 20 жовтня на Куп'янському напрямку відбулося 16 атак. Сили оборони відбивали штурми біля Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. ЗСУ досягли успіху під Куп'янськом, де спецпризначенці ГУР зачистили село Кругляківку.

Британська розвідка повідомляє, що Росія продовжує атаки на східному березі річки Оскіл у Харківській області та прогнозує можливе просування окупантів.