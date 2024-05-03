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Чи зможуть F-16 працювати у тандемі зі старою українською авіацією: відповідь Євлаша

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 10:59
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Чи зможуть F-16 працювати у тандемі зі старою українською авіацією: відповідь Євлаша Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Винищувачі F-16 зможуть виконувати маневри у комбінації зі старими бортами української авіації, такими як Су-27, МіГ-29. Подібні навчання вже проводились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Абсолютно зможуть. Раніше вже були навчання, і в 2000-х роках, коли вже прилітали в Україну F-16 і під час міжнародних навчань виконували сильні маневри разом з Су-27, МіГами-29 і досить успішно це поєднувалось, досить ефективно. Тому жодних проблем в такому застосуванні не виникне", - запевнив він.

Звісно, за його словами, що хотілось би якомога швидше переозброїти весь український повітряний парк машин.

"Це було б простіше і в обслуговуванні, і в ефективніше з застосуванні. Але наразі будемо виходити вже безпосередньо з того, що є. Ми, наприклад, досить ефективно використовуємо радянські комплекси ППО разом з новітніми засобами і не тільки", - зазначив спікер.

F-16 для України

Для передачі винищувачів F-16 Україні спочатку було створено спеціальну коаліцію. Її очолили Нідерланди та Данія. Вибір на ці країни впав невипадково - у них є спеціальні авіатренажери.

Раніше, ще в лютому Foreign Policy повідомило, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16, ймовірно, у червні. Нещодавно Євлаш називав ближчу дату - після Великодня. Пізніше у Повітряних силах уточнили, що поки що не можуть називати точну дату постачання літаків в Україну, її оголосять після того, як винищувачі вже опиняться на території країни.

Детальніше про те, як і для яких цілей Україна зможе використовувати F-16, читайте в інтерв'ю для РБК-Україна американського генерала Бена Ходжеса.

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