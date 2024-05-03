Смогут ли F-16 работать в тандеме со старой украинской авиацией: ответ Евлаша

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Абсолютно смогут. Раньше уже были учения, и в 2000-х годах, когда уже прилетали в Украину F-16 и во время международных учений выполняли сильные маневры вместе с Су-27, МиГами-29 и довольно успешно это сочеталось достаточно эффективно. Потому никаких проблем в таком применении не возникнет", - заверил он.

Конечно, по его словам, хотелось бы как можно скорее перевооружить весь украинский воздушный парк машин.

"Это было бы проще и в обслуживании, и в более эффективном применении. Но пока будем исходить уже непосредственно из того, что есть. Мы, например, достаточно эффективно используем советские комплексы ПВО вместе с новейшими средствами и не только", - отметил спикер.

F-16 для Украины

Для передачи истребителей F-16 Украине первоначально была создана специальная коалиция. Ее возглавили Нидерланды и Дания. Выбор на эти страны пал неслучайно - у них есть специальные авиатренажеры.

Ранее, еще в феврале Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16, вероятно, в июне. Недавно Евлаш называл более близкую дату - после Пасхи. Позже в Воздушных силах уточнили, что пока не могут называть точную дату поставки самолетов в Украину, ее объявять после того, как истребители уже окажутся на территории страны.

Подробнее о том, как и для каких целей Украина сможет использовать F-16, читайте в интервью для РБК-Украина американского генерала Бена Ходжеса.