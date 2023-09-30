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Чи зможе Україна бити ракетами Taurus по РФ: що кажуть у Бундестазі

Фото: голова комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Україна зможе атакувати ракетами Taurus військові об'єкти на території Росії. І це не буде порушенням міжнародного права.

Про це заявила голова комітету з оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

Повідомляється, що Штрак-Циммерманн у дебатах про постачання крилатих ракет Taurus вкотре посилює тиск на німецького канцлера Олафа Шольца.

"Ми повинні негайно доставити Taurus, оскільки за цільового використання крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російську логістику", - зазначила вона.

На її думку, Шольцу не варто зволікати з постачанням.

"Кожен із нас все зважує. Але надто довго відкладаючи (постачання, - ред.), ми можемо продовжити страждання", - наголосила вона.

Штрак-Циммерман також прокоментувала можливість ударів ракетами Taurus по об'єктах на російській території.

"Міжнародне право дозволяє Україні атакувати військові об'єкти на території російського агресора. Абсолютно незалежно від того, де була зроблена зброя, і хто її доставив", - додала політик.

Ракети Taurus для України.

Зазначимо, питання передачі крилатих ракет авіаційного базування Taurus обговорюються вже кілька місяців. З їхньою допомогою Україна отримає нові можливості для ударів по тилових російських позиціях, як і у випадку Storm Shadow (SCALP).

Німецькі офіційні особи кажуть, що трипартійний уряд Німеччини в принципі схвалює постачання Taurus, але канцлер Олаф Шольц призупинив цей крок.

Як пише Bild, українським військовим може знадобитися до трьох місяців для освоєння Taurus.

 

Нагадаємо, днями The Wall Street Journal писало, що Німеччина затягує передачу ракет Taurus, оскільки, на думку Берліна, доведеться відправити в Україну фахівців для роботи "на землі". І це своє чергу може бути розцінено як пряма конфронтація з РФ.

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