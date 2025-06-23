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Чи зможе Трамп ліквідувати ядерну програму Ірану: думка експерта

Понеділок 23 червня 2025 23:04
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Чи зможе Трамп ліквідувати ядерну програму Ірану: думка експерта Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

США, ймовірно, не знищуватимуть збагачений уран Ірану. Питання виробництва ядерної зброї іранськими фахівцями вже вирішене.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Не думаю, що будуть його (уран - ред.) знищувати. Я сказав вам свою версію. Питання виготовлення ядерної зброї Ірану фактично вирішено. Вона з'явиться рано чи пізно. А інформацію про можливі удари Сполучені Штати поширювали давно і не випадково", - вважає експерт.

За його словами, Іран завдяки цьому, ймовірно, встиг вивезти збагачений уран з ядерних об'єктів, які атакували США. При цьому після атаки жодних викидів виявлено не було.

"Це означає, що заздалегідь Іран вивіз це паливо звідти і не випадково їх і попереджали про це", - додав він.

При цьому Клочок вважає, що абсолютно змінити режим в Ірані неможливо.

"Іран має 90 мільйонів населення. Навіть опозиція Хаменеї налаштована проти Ізраїлю. Тому в ідеалі буде варіант, коли зміниться обличчя влади країни, яке буде лояльнішим до світу, особливо до західного світу, і заявить про те, що ми справді підписуємо угоду про розробку тільки технологій для мирного атома", - уточнив він.

Також експерт звернув увагу, що в самій стратегії ідеології шиїтського світу і особливо Ірану прописано таке поняття як стійкість і тривалість, "тобто вони можуть довго терпіти тиск на себе". Одним із доказів цьому є те, що Іран перебуває під санкціями США вже з 1950-х років.

Удари США по Ірану

Нагадаємо, 22 червня США атакували три ядерні об'єкти Ірану - у Фордо, Натанзі та Ісфахані, які розташовані під землею.

Американські бомбардувальники скинули на ці об'єкти повний боєзапас протибункерних бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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