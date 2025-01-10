Чи зможе Словаччина припинити поставки електроенергії в Україну: відповідь Шмигаля

"Стосовно імпорту електроенергії. Ми на прямому контакті з Європейською комісією. Як тільки прем'єр Словаччини оголосив про загрозу зупинення імпорту електроенергії в Україну, Міністерство енергетики негайно звернулося у всі три установи: Європейську комісію, Європейську мережу енергетичну об'єднану і в Енергетичне співтовариство. Реакція була, ми маємо відповіді", - сказав він.

Шмигаль окреслив технічні обставини питання. "Фактично Словаччина і словацька енергомережа є частиною об'єднаної. Тобто навіть якби вони технічно спромоглися закрити на ремонт, на якийсь короткий період свої входи до України, то згідно з правилами об'єднаного ринку, пропорційно між іншими країнами-постачальниками перерозподіляється відповідний обсяг електроенергії", - розповів прем’єр.

За його словами, Польща й інші сусіди заявили, що готові співпрацювати з Україною у разі необхідності.

"Але такі рішення мають прийматися не словацькими операторами, а власне об'єднаною енергомережею. І Європейська комісія за цим дуже уважно пильнує", - додав він.

Тому наголосив Шмигаль, станом на сьогодні якоїсь загрози щодо зменшення або обмеження об'ємів імпорту електроенергії в нас немає. "Ми отримуємо електроенергію... Електроенергія надходить, імпортується, і зі Словаччини в тому числі", - сказав прем’єр.