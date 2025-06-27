Чи зможе ЄС замінити військову допомогу США Україні: відповідь єврокомісара
Європа має десятирічний план розвитку оборонної промисловості. У перспективі ЄС зможе виробляти більше зброї.
Про це європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Перш за все, американці заявляють, що не зупинять допомогу раптово. Це по-перше", - сказав він у відповідь на питання чи зможе Європа в короткостроковій та середньостроковій перспективі повністю замінити США, якщо вони припинять допомогу Україні.
Кубілюс заявив, що "нам потрібно замість того, щоб скаржитися, що Сполучені Штати нас зраджують, розробити чіткий план стосовно того, скільки нам потрібно інвестувати в спроможності, які ми зараз отримуємо від Сполучених Штатів і узгодити цей план з американцями".
"Зараз є щось на зразок 10-річного плану, як ми будемо це робити. Деякі речі можна замінити дещо простіше, а деякі потрібно розробляти. Але робити це маємо раціонально і практично. Менше емоцій, більше чітких цілеспрямованих дій. І я думаю, що ми дійсно можемо це зробити", - додав він.
Американська зброя
Нагадаємо, за інформацією Bloomberg, Європа побоюється купувати зброю у США. Але вони будуть вимушені це робити. На саміті НАТО в Гаазі лідери погодили зростання оборонних витрат до 5% ВВП до 2035 року. Це дасть Європі час налагодити виробництво, але мало чим допоможе в короткостроковій перспективі.
США не виділяли нової допомоги Україні з моменту приходу президента Дональда Трампа до влади. Зараз Україна отримає залишки з загального обсягу у 61 млрд доларів, виділеного у квітні 2024 року за президента Джо Байдена.
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