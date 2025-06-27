Чи зможе ЄС замінити військову допомогу США Україні: відповідь єврокомісара

"Перш за все, американці заявляють, що не зупинять допомогу раптово. Це по-перше", - сказав він у відповідь на питання чи зможе Європа в короткостроковій та середньостроковій перспективі повністю замінити США, якщо вони припинять допомогу Україні.

Кубілюс заявив, що "нам потрібно замість того, щоб скаржитися, що Сполучені Штати нас зраджують, розробити чіткий план стосовно того, скільки нам потрібно інвестувати в спроможності, які ми зараз отримуємо від Сполучених Штатів і узгодити цей план з американцями".

"Зараз є щось на зразок 10-річного плану, як ми будемо це робити. Деякі речі можна замінити дещо простіше, а деякі потрібно розробляти. Але робити це маємо раціонально і практично. Менше емоцій, більше чітких цілеспрямованих дій. І я думаю, що ми дійсно можемо це зробити", - додав він.