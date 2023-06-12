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Чи змогли росіяни зупинити ЗСУ підривом Каховської ГЕС: думка експертів

Фото: експерти пояснили, чи змогли росіяни зупинити ЗСУ підривом Каховської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко, Юлія Акимова

Україна була готова до того, що росіяни підірвуть Каховську ГЕС. Така дія вплинула лише на вибір сценаріїв контрнаступу.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили голова Українського центру безпеки та співробітництва, радник Міноборони Сергій Кузан та військовий експерт Олексій Гетьман.

На думку Кузана, підрив дамби росіянами впливає на те, який із багатьох існуючих сценаріїв обере українська сторона для проведення активних дій на фронті.

"Про загрозу знали давно на найвищому рівні, тому жодної несподіванки не сталося. Але у світі не розраховували, що росіяни підуть на техногенну катастрофу, щоб виграти для себе кілька зайвих тижнів", - уточнив він.

Радник Міноборони додав, що такий кричущий випадок змусив би будь-яку країну припинити бойові дії, оскільки померли не лише мирні українці, а й російські солдати.

При цьому, як розповів Гетьман, ворог прорахувався у своїх діях і йому не вдалося домогтися зупинки українського контрнаступу.

"Коли розливається річка, пересуватися там, поки вода не зійшла, дуже важко. І у них були такі плани, але ми бачимо, що вони не дуже спрацювали. Це нас не застало зненацька, у нас є плани наступальних дій, які враховують варіанти з підривом гідроспоруд. Тепер ми діємо за тим планом, який мав на увазі підрив дамби та розлив води", - заявив він.

Тому, уточнює експерт, тепер Україна "просто діятиме за іншим планом".

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, росіяни 6 червня вночі підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок інциденту дамбу було зруйновано, що призвело до затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей.

Як розповідали українські офіційні особи, метою таких дій ворога була спроба зупинити активні дії ЗСУ на фронті. Але план супротивника провалився.

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Херсонська областьКаховська ГЕСВійна Росії проти України