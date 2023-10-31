ua en ru
Вт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи змінюватимуть комендантську годину в Києві: що каже Кличко

Київ, Вівторок 31 жовтня 2023 21:49
UA EN RU
Чи змінюватимуть комендантську годину в Києві: що каже Кличко Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада Києва поки не планує змінювати комендантську годину в столиці. Якщо таке рішення ухвалять, киян попередять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі каналу "Київ24".

"Зміни зараз у комендантській годині не передбачаються. Обов'язково, якщо будуть зміни, ми інформуватимемо мешканців, обов'язково попереджатимемо про якісь зміни. На сьогоднішній день такої інформації у нас немає", - заявив міський голова.

Комендантська година у Києві

Нагадаємо, комендантська година у Києві діє щодня з 00:00 до 05:00. Востаннє його скорочували 26 березня 2023 року.

При цьому нещодавно правоохоронці повідомляли про те, що деякі заклади столиці продовжують працювати і під час комендантської години. За такі порушення передбачено штрафи.

Також нещодавно уряд запропонував запровадити штрафи не лише для закладів, які порушують комендантську годину, а й для громадян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Комендантська година Війна Росії проти України
NEWS
Загроза дронів. У низці областей України оголосили повітряну тривогу
Загроза дронів. У низці областей України оголосили повітряну тривогу
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ