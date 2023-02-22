Чи змінюється кількість охочих використати промокоди в період розпродажів: статистика від експертів Promocodius

Найбільші розпродажі техніки в Україні стартують в останню п’ятницю листопада, під час всесвітньо відомого сейлу Black Friday, та перед новорічними святами.
Завдяки завчасному запуску безлічі яскравих рекламних кампаній покупці знижок чекають, а покупки планують, накопичуючи кошти та вивчаючи характеристики товарів. Через високі ціни електроніки, гаджетів, побутової техніки середній чек замовлення досягає десятків тисяч гривень, тому спонтанні покупки тут роблять рідше порівняно з купівлею косметики чи парфумів, товарів для дому, дитячих речей. Але саме в дні великих розпродажів оформлюють близько 30-35% всіх замовлень товарів аналізованої категорії.
Як демонструє статистика використання промокодів сервісу promocodius.com, на Black Friday приходиться до 20% всіх замовлень, здійснених протягом року, а під час передноворічних сейлів купують ще близько 15%. Середній чек покупок в ці дні виростає на 50-60% порівняно з іншими місяцями. Деякі рітейлери подовжують час дії акційних пропозицій і в додаткові 3-5 днів вдається збільшити кількість замовлень ще на 8-10%.
Як зазначає менеджер проекту Аліса Склярова, близько 55% покупців в дні розпродажів здійснюють великі заплановані покупки. Інші ж 45% приходять на сейли зі списком необхідних товарів та замовляють декілька дрібних позицій, користуючись можливістю отримати гарну знижку за акціями «1+1=3» або «Мінус 15-50% на другий/третій товар в чеку». Чимало промокодів сервісу використовують для отримання безкоштовної доставки, кешбеку, бонусних гривень.
Під час вибору техніки користувачі роблять менше покупок під дією емоцій, ніж в разі замовлення товарів інших категорій (одягу чи взуття, наприклад), адже до великих витрат намагаються ставитися свідомо та раціонально. Якщо мова йде про вартість в тисячі чи десятки тисяч гривень, то знижки стають аргументом «за» для тих, хто давно хотів зробити покупку та має відкладені на замовлення гроші. Також наявність промокода впливає на вибір магазину: де нижче ціна та привабливіше пропозиція – там і купують товар.
Які товари купують під час розпродажів техніки:
Для покупців періоди сейлів можуть стати гарною можливістю зекономити чималі кошти на купівлі потрібних товарів. За умови завчасного планування покупок і раціонального підходу до вибору техніки, що базується не на імпульсах й емоціях, а передбачає відповідність товару всім важливим вимогам та характеристикам, промокод на знижку принесе лише користь.
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