Чи змінюється кількість охочих використати промокоди в період розпродажів: статистика від експертів Promocodius

Найбільші розпродажі техніки в Україні стартують в останню п’ятницю листопада, під час всесвітньо відомого сейлу Black Friday, та перед новорічними святами.

Завдяки завчасному запуску безлічі яскравих рекламних кампаній покупці знижок чекають, а покупки планують, накопичуючи кошти та вивчаючи характеристики товарів. Через високі ціни електроніки, гаджетів, побутової техніки середній чек замовлення досягає десятків тисяч гривень, тому спонтанні покупки тут роблять рідше порівняно з купівлею косметики чи парфумів, товарів для дому, дитячих речей. Але саме в дні великих розпродажів оформлюють близько 30-35% всіх замовлень товарів аналізованої категорії.

Як демонструє статистика використання промокодів сервісу promocodius.com, на Black Friday приходиться до 20% всіх замовлень, здійснених протягом року, а під час передноворічних сейлів купують ще близько 15%. Середній чек покупок в ці дні виростає на 50-60% порівняно з іншими місяцями. Деякі рітейлери подовжують час дії акційних пропозицій і в додаткові 3-5 днів вдається збільшити кількість замовлень ще на 8-10%.

Тенденції здійснення покупок під час розпродажів

Як зазначає менеджер проекту Аліса Склярова, близько 55% покупців в дні розпродажів здійснюють великі заплановані покупки. Інші ж 45% приходять на сейли зі списком необхідних товарів та замовляють декілька дрібних позицій, користуючись можливістю отримати гарну знижку за акціями «1+1=3» або «Мінус 15-50% на другий/третій товар в чеку». Чимало промокодів сервісу використовують для отримання безкоштовної доставки, кешбеку, бонусних гривень.

Під час вибору техніки користувачі роблять менше покупок під дією емоцій, ніж в разі замовлення товарів інших категорій (одягу чи взуття, наприклад), адже до великих витрат намагаються ставитися свідомо та раціонально. Якщо мова йде про вартість в тисячі чи десятки тисяч гривень, то знижки стають аргументом «за» для тих, хто давно хотів зробити покупку та має відкладені на замовлення гроші. Також наявність промокода впливає на вибір магазину: де нижче ціна та привабливіше пропозиція – там і купують товар.

Які товари купують під час розпродажів техніки:

Велика побутова техніка – з огляду на високі ціни тут навіть 10-15% знижки дають змогу зекономити чималі кошти. Тому саме в дні «Чорної п’ятниці» та перед новорічними святами купують багато товарів цієї категорії: на 18-22% більше, ніж в інші дні.

Дрібні електроприлади – саме на цю категорію товарів припадає близько 35-40% всіх використаних промокодів, адже під час великих сейлів з’являється можливість купити фен чи тример, наприклад, на 50% дешевше. І чим більше товарів в чеку, тим суттєвішою виходить вигода.

Комп’ютерна техніка – ноутбуки, аксесуари до них та різні девайси купують досить активно. Близько 22% застосованих промокодів припадає на ці позиції. Середня сума чеку зростає за рахунок додавання до замовлення дрібних товарів, які в дні розпродажів пропонують до покупок в якості подарунків чи з дуже великими знижками: флеш-карти, навушники та ін.

Гаджети – в дні «Чорної п’ятниці» можна знайти на 20-25% дешевше, і тому такі пропозиції користуються популярністю. До 20% промокодів використовують під час оформлення купівлі смартфонів, пауербанків. Все частіше українці замовляють уцінені товари, отримуючи шанс дуже добре зекономити – так, один промокод Comfy дає можливість купити смартфон, ноутбук чи інший гаджет зі знижкою до 50%.

Дорогі позиції відомих брендів – замовляють мало. Через небажання виробників продавати фірмову продукцію за ціною, нижчою за роздрібну, в дні розпродажів гаджети Apple чи Samsung, кухонна техніка Smeg не користуються особливою популярністю, продажі залишаються стабільними.

Для покупців періоди сейлів можуть стати гарною можливістю зекономити чималі кошти на купівлі потрібних товарів. За умови завчасного планування покупок і раціонального підходу до вибору техніки, що базується не на імпульсах й емоціях, а передбачає відповідність товару всім важливим вимогам та характеристикам, промокод на знижку принесе лише користь.

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