Чи змінять дизайн монет в 1 та 2 гривні: відповідь НБУ

Національний банк України перед війною готував зміну дизайну монет в 1 та 2 гривні. Зараз цей процес проставлений на паузу.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ЦЕС.

"Ми ще у 21-му році почули і відгукнулись на скарги, в тому числі щодо тотожності та сприйняття однієї та двох гривень. І також до нас звертались і організації Асоціації людей з інвалідністю", - розповів він.

За його словами, тоді сформували робочу групу з працівників Національного банку і представників цих асоціацій, провели фокус-групи розпочали обговорення можливих змін в дизайні однієї з цих монет чи двох.

"Але на жаль повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу", - сказав заступник голови НБУ.

Шабан висловив впевненість, що після стабілізації ситуації в країні НБУ повернеться до цього питання.

"А взагалі оновлення банкнотно-монетного ряду - це постійний процес для всіх центральних банків. Національний банк України в цьому не виключення", - сказав він.