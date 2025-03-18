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Чи змінять дизайн монет в 1 та 2 гривні: відповідь НБУ

Україна, Вівторок 18 березня 2025 08:12
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Чи змінять дизайн монет в 1 та 2 гривні: відповідь НБУ Фото: Монети в 1 та 2 гривні змінять вигляд після війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України перед війною готував зміну дизайну монет в 1 та 2 гривні. Зараз цей процес проставлений на паузу.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ЦЕС.

"Ми ще у 21-му році почули і відгукнулись на скарги, в тому числі щодо тотожності та сприйняття однієї та двох гривень. І також до нас звертались і організації Асоціації людей з інвалідністю", - розповів він.

За його словами, тоді сформували робочу групу з працівників Національного банку і представників цих асоціацій, провели фокус-групи розпочали обговорення можливих змін в дизайні однієї з цих монет чи двох.

"Але на жаль повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу", - сказав заступник голови НБУ.

Шабан висловив впевненість, що після стабілізації ситуації в країні НБУ повернеться до цього питання.

"А взагалі оновлення банкнотно-монетного ряду - це постійний процес для всіх центральних банків. Національний банк України в цьому не виключення", - сказав він.

Нагадаємо, монети номіналом 1 та 2 гривні НБУ ввів у обіг наприкінці 2018 року. Це відбулося в рамках процесу заміни купюр дрібних номіналів (до 10 гривень) на монети.

Національний банк України планує спростити готівкові розрахунки за допомогою вилучення з обігу старих монет і банкнот. Номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 одиниць.

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Монети Національний банк України
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