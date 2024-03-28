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Чи зміниться щось для України в разі зникнення Путіна: прогноз Буданова

Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зникнення Володимира Путіна навряд чи змінить ситуацію. Російське суспільство вже стало жертвою пропаганди і ненавидить Україну та колективний Захід.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт ГУР.

"Швидко точно нічого не зміниться, одразу вам кажу. Із різкими змінами в РФ не може різко змінитись їхнє ставлення до світу, їхнє світосприйняття. Зрозумійте, що вони стали насправді жертвами своєї ж пропаганди. Це відбулось, вони це, визнають, скажімо так", - сказав він.

За його словами, російське суспільство прокачане на ненависть до колективного Заходу і України. "Навіть якщо зараз з’явиться людина і скаже: "Знаєте, зупиняємось!", навіть якщо все зупинилось - ця ненависть ще багато років буде впливати досить серйозно на усі прийняття рішень, тому що всі вони будуть виходити з позицій, що вони - вороги", - додав начальник ГУР.

Буданов запропонував уявити ситуацію, коли все зупинилось, а Росія вибачилась. "Хто повірить Росії через рік? Це незворотні процеси, які вже пройшли в суспільстві. Для цього потрібні роки і робота", - сказав він.

Буданов нагадав ситуацію після Другої світової війни. "Зараз же, думаю, мало хто дивиться на німців, як на ворогів. Але пройшов час, і все стало нормально. А в 50-х роках важко було знайти людину, яка б дивилась на ФРН того часу, як на друзів. Тобто все минає з роками. І це непрості процеси", - вважає начальник ГУР.

Ставлення жителів Росії до війни

Нагадаємо, за даними "Левада-центру", більшість росіян підтримують війну проти України. У січні 2024 року лише 16% респондентів виступають проти, ще 8% вагаються з відповіддю.

Третина жителів Росії вважають, що такі люди, як вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні, зворотної позиції дотримуються 62% опитаних. Такий розподіл відповідей стійкий і зберігається протягом останніх півтора року.

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ГУР