Чи змінить мобілізація в РФ ситуацію на фронті: оцінки експертів

Усі 300 тисяч мобілізованих у РФ не будуть одномоментно перекинуті на фронт. Щонайменше з тієї причини, що їх усіх потрібно відловити і зібрати, не кажучи вже про військову підготовку, якій зараз не приділяють уваги.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України ".

"Необхідно як мінімум два-три місяці, щоб провести для них базове навчання. У Росії говорили, що їм виділятимуть по два тижні на підготовку. Проте вже зараз ми бачимо, що мобілізованих одразу відправляють на фронт. Кількість військ буде величезною, але вона буде величезна. взагалі не буде підготовлено до бойових дій, воно не буде мотивоване, воно не буде оснащене", - зазначив експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Мобілізація в Росії навряд чи вплине на ефективність їхніх військ швидше, навпаки. За якістю підготовки та оснащення ці новобранці будуть набагато гіршими, ніж ті контрактники, які вторглися в Україну в лютому. Бо їх готували до бойових дій майже рік.

Коваленко зазначив: якщо на початку війни у бій йшли професійні підрозділи з новітнім спорядженням, то вже влітку ми бачили у росіян танки Т-62, які не виробляються з 1975 року, та ПТ-76, які використовувалися ще у 50-х роках минулого століття. . Щоб забезпечити ще більше військ, Москві, мабуть, доведеться діставати зі зберігання ще більш "стародавні" зразки.

Чи може мобілізація дозволити Путіну активізувати наступ на полі бою? Теоретично - так. Можливо, Кремль таки розраховує тиснути на українські позиції кількістю, вигризаючи кілометр за кілометром. Цілком імовірно, що на якихось ділянках фронту ворог може спробувати піти в наступ, а Збройним силам доведеться переходити до оборони. Але, по-перше, навряд чи "сирі" і ненавчені війська зможуть домогтися великих завоювань.

"Якщо говорити про вплив на фронт, там поки що радикальних змін не відбудеться, адже у нас зараз війна 21-го століття. Іранські дрони, по суті, мають більший вплив на поле бою, ніж ця мобілізація. Мобілізовані - це просто "м'ясо". Якщо уявити, що зараз їх просто збирають, дають їм автомати і таких 100 тисяч людей відправляють штурмувати Бахмут - вони просто загинуть", - зазначив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

До того ж частина мобілізованих, ймовірно, буде спрямована для "латання" наявних "дір". Багато російських підрозділів ще з липня потребують виведення для відновлення боєздатності та ротації, каже Коваленко.

"Я не виключаю, що певною кількістю новомобілізованих компенсуватимуть сили, що вимагають ротації та виведення. Тому кількісно на окремих ділянках їхні війська можуть збільшитися на 15-20%, а на інших просто буде зроблено заміну", - розмірковує експерт.

Тобто зараз це збіговисько новобранців насамперед буде спрямоване саме на утримання вже захоплених позицій. Але саме собою збільшення російських військ на фронті все одно створить Україні проблеми.

"Навіть попри погану підготовку та оснащення російської армії, війна затягуватиметься, бо їх треба буде знищувати, відтісняти, змушувати відступати", - додав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.