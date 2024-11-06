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Чи зменшиться допомога Україні від США після виборів до Сенату: що думають в Раді

Фото: у Раді спрогнозували, чи зменшиться допомога Україні від США після виборів до Сенату (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Частина республіканців підтримують Україну у війні з Росією. Вони розуміють, що допомога Україні - це не благодійність.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила нардеп Євгенія Кравчук.

"Ніхто не може нічого прогнозувати так напевне. Але є величезна кількість республіканців, які ближче до центру, так само і демократи, бо якісь ультраліві демократи теж не особливо хочуть підтримувати Україну. Але ті, хто ближчі до центру, - це більшість", - сказала Кравчук.

Вона нагадала про голосування в Сенаті за продовження фінансування допомоги Україні.

"Питання не було в голосах. Питання, що спікер не ставив це на голосування. З різних причин, але просто не ставив і в нього це є право", - зазначила нардеп.

За її словами, у Сенаті підтримка України завжди була більш сильною, бо сенатори менше залежні від політичних циклів.

"Конгресмени з нижньої палати обираються кожні два роки. От вони фактично зараз обралися і там на наступний день вони уже думають про наступні вибори. Сенатори мають шість років, вони менш залежні від діючої адміністрації. З Сенатом завжди було простіше працювати в контексті українських питань", - пояснила Кравчук.

Вона також зазначила, що величезна кількість республіканців завжди були проти Радянського Союзу і тепер проти агресивної Росії.

"Тому ці всі аргументи є. Безумовно, є оця частина, такі як Марджорі Тейлор Грін, які виражають свої думки голосно. І тут будемо бачити, як буде формуватися більшість на підтримку України. Знову ж таки, це ті аргументи, які ми кажемо усім політикам в США, що це не благодійність", - додала напдеп.

За її словами, те, що кошти, які виділяються на зброю для України, насправді залишаються в США. Адже мінімум 80% усього бюджету, що виділяють Сполучені Штати, повертаються в американську економіку.

"Це заводи, це виробництво, це робочі місця. Це ота економіка, про яку говорив Трамп, і це національний інтерес водночас. І особливо ті республіканці на округах у яких розташовані військові заводи чи якісь бази, вони це розуміють і цей аргумент можна зрозуміти", - зазначила Кравчук.

Вибори до Сенату США

Нагадаємо, 5 листопада у США пройшли вибори президента, а також вибори до Сенату.

Республіканська партія за результатами виборів отримала більшість у Сенаті. У них 51 місце зі 100.

Зазначається, що більшість Республіканської партії у Сенаті дасть можливість посилити президентство Дональда Трампа, яки переміг на виборах.

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