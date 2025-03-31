"Чи зіграє Лунін у фіналі Кубка?": Анчелотті детально роз'яснив ситуацію

Матч "Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад" відбудеться у вівторок, 1 квітня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Зустріч розпочнеться о 22:30 за київським часом. Перший поєдинок у Сан-Себастьяні завершився перемогою мадридців – 1:0.

За день до гри тренерський штаб чемпіонів Іспанії оприлюднив офіційну заявку команди. В ній, як і на попередній матч Ла Ліги проти "Леганеса", відсутній бельгієць Тібо Куртуа. Це означає, що незважаючи на не дуже впевнену гру в матчі чемпіонату, в основі знову вийде Лунін.

Заявка "Реала" на півфінальний матч-відповідь (фото: x.com/realmadriden)

Українець в поточному сезоні грав у всіх без винятку кубкових іграх. Тому, навіть за здорового Куртуа, пріоритет був би в нього. А як щодо фіналу? Адже там "Реалу" протистоятиме хтось з принципових опонентів – "Барселона" або "Атлетіко". Перший поєдинок між цими командами завершився бойовою нічиєю – 4:4. А гра-відповідь намічена на 2 квітня.

Запитання про воротаря на фінальний поєдинок поставили Карло Анчелотті іспанські журналісти на прес-конференції перед півфіналом. Італієць напередодні Дня сміху, схоже, був у доброму гуморі і відповів так.

"Чи зіграє Лунін у фіналі Кубка Іспанії? Це ще належить з'ясувати. Лунін може зіграти, Куртуа може зіграти. Але якщо вони обидва будуть травмовані, то вийде Фран Гонсалес. А якщо ми не вийдемо у фінал, то ніхто з них трьох не гратиме".

Лунін у Кубку Іспанії-2024/25

На початку сезону Анчелотті пообіцяв українцю, що той буде основним голкіпером "Реала" в Кубку Іспанії. Поки тренер своє слово тримає.

Лунін провів за "вершкових" усі матчі у поточному розіграші турніру, починаючи з 1/16 фіналу. Українець захищав ворота в іграх з "Депортіво Мінеро" (5:0), "Сельтою" (5:2), "Леганесом" (3:2) та першому матчі з "Реал Сосьєдадом" (1:0). Судячи з усього, він відіграє й півфінальний матч-відповідь.

Під питанням залишається фінал. Якщо "Реал" не примудриться віддати путівку у вирішальний матч "Сосьєдаду", то зустрінеться з переможцем протистояння "Барселона" – "Атлетіко" 26 квітня в Севільї на арені "Ла-Картуха".