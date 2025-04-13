Чи здатен Трамп бути лідером США: президентський лікар дав відповідь

Президентський лікар Капіт Шон П. Барбабелла повідомив, що 11 квітня 2025 року президент Дональд Трамп пройшов щорічний медичний огляд у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.

"Я провів і контролював комплексне обстеження, яке включало діагностичне та лабораторне тестування, а також консультації з чотирнадцятьма спеціалізованими консультантами, все відповідно до рекомендацій Цільової групи профілактичних послуг США (USPSTF)", - зазначив лікар.

Барбабелла зазначив, що президент дав згоду на оприлюднення результатів медичного огляду.

В медичній довідці детально описані життєві показники Трампа, такі як: вік, зріст, вага, температура, пульс та тиск в стані спокою. Також описано результати фізичного обстеження та проведеної діагностики.

Згідно з проведеним оглядом президентський лікар виніс вердикт стосовно стау здоров'я Трампа. За даними Барбабелла, президент Трамп залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи міцне серцево-судинне, легеневе, неврологічне та загальне фізичне здоров’я.

Лікар зазначив, що дні президента включають участь у багатьох зустрічах, публічні виступи, спілкування з пресою та часті перемоги в змаганнях з гольфу, і цей його активний спосіб життя значною мірою сприяє його добробуту.

"Президент Трамп демонструє чудове когнітивне та фізичне здоров’я і повністю придатний для виконання обов’язків Головнокомандувача та Глави держави", - написав Барбабелла.

Чим хворіє Трамп

За даними медичної картки президента США стало відомо, що Трамп має:

добре контрольовану гіперхолестеринемію,

сезонну алергію,

перенесений COVID-19,

розацеа,

актинічний кератоз,

доброякісні невуси,

дивертикульоз,

поліп товстої кишки.

Лікар також повідомив, що упродовж життя Трамп відмовлявся від вживання тютюну та алкоголю.