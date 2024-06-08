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Чи збільшилася кількість чоловіків, які повертаються в Україну з-за кордону: оцінка ДПСУ

Україна, Субота 08 червня 2024 16:41
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Чи збільшилася кількість чоловіків, які повертаються в Україну з-за кордону: оцінка ДПСУ Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники не фіксують збільшення кількості чоловіків, які повертаються в Україну з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"За останній час немає такої різкої переваги, до прикладу, на виїзд з України. Це може бути перед вихідними, але у подальшому більшість перетинів кордону йде на в'їзд. Ми не виокремлюємо статистично по статі, по вікових показниках громадян, які перетинають кордон", - сказав він.

За словами речника, за останній період кількість чоловіків, які в'їжджають на територію України, така ж сама, як кількість тих, хто виїжджає за межі держави.

"Якщо говорити за чоловіків, то за останній період у відсотковому співвідношенні це десь 50 на 50. У тих громадян України чоловічої статі, які мають підстави на перетин на виїзд з України, прикордонники перевіряють документи, підстави для такого руху. І така ж сама кількість чоловіків умовно перетинає кордон на в'їзд в Україну", - пояснив Демченко.

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію в Україну. За оновленими законодавством, всі військовозобов'язані повинні оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна особисто у ТЦК чи центрах надання адмінпослуг або ж через мобільний застосунок "Резерв+".

Оновити дані повинні всі військовозобов'язані чоловіки та жінки, навіть ті, хто перебуває за кордоном.

Крім того, уряд оновив порядок оформленні та видачі паспортів за кордоном. Тепер чоловіки віком від 18 до 60 років не зможуть отримати паспорт за межами України без військово-облікових документів.

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