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Увеличилось ли количество мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы: оценка ГПСУ

Украина, Суббота 08 июня 2024 16:41
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Увеличилось ли количество мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы: оценка ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пограничники не фиксируют увеличение количества мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"За последнее время нет такого резкого преимущества, к примеру, на выезд из Украины. Это может быть перед выходными, но в дальнейшем большинство пересечений границы идет на въезд. Мы не выделяем статистически по полу, по возрастным показателям пересекающих границу граждан", - сказал он.

По словам спикера, за последний период количество мужчин, въезжающих на территорию Украины, такое же, как количество выезжающих за пределы государства.

"Если говорить за мужчин, то за последний период в процентном соотношении это где-то 50 на 50. У тех граждан Украины мужского пола, которые имеют основания для пересечения на выезд из Украины, пограничники проверяют документы, основания для такого движения. И такое же количество мужчин условно пересекает границу на въезд в Украину", - пояснил Демченко.

Новый закон о мобилизации

Напомним, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации в Украине. По обновленному законодательству, все военнообязанные должны обновить учетные данные до 16 июля 2024 года. Сделать это можно лично в ТЦК или центрах предоставления админуслуг, или через мобильное приложение "Резерв+".

Обновить данные должны все военнообязанные мужчины и женщины, даже те, кто находится за границей.

Кроме того, правительство обновило порядок оформления и выдачи паспортов за границей. Теперь мужчины от 18 до 60 лет не смогут получить паспорт за пределами Украины без военно-учетных документов.

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