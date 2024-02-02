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Чи завжди вмикають повітряну тривогу при зльоті МіГ-31К і чому: відповідь Ігната

Україна, П'ятниця 02 лютого 2024 09:15
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Чи завжди вмикають повітряну тривогу при зльоті МіГ-31К і чому: відповідь Ігната Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряну тривогу в Україні через МіГ-31К можуть не оголошувати, якщо відомо, що літак знаходиться на дальніх підступах. Але МіГ-31К залишається загрозою для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Тривога від МіГа є завжди. Є інформація від наших партнерів, що один, два, три чи більше МіГ-31К у небі. Ми не можемо точно сказати, чи це переліт, перебазування на інший аеродром чи це тренувальний політ. Точно на 100% знати не можна. Коли є інформація точна, що МіГ робить переліт десь там на дальніх підступах, то зрозуміло, що тривога не буде оголошуватися. Але у будь-якому разі, коли МіГ у небі - це є небезпека", - сказав він.

Речник нагадав, що від оголошення повітряної тривоги до "прильоту" ракет може пройти лише декілька хвилин. Тому МіГ-31К залишаються небезпекою для українців.

"Нагадаю, що якщо з Тамбовської області летить ракета приблизно, скажімо, до Дніпра, як минулого разу була ракетна атака. То від оголошення того, що МіГ злетів, до "прильоту", може бути 4-5 хвилин", - пояснив Ігнат.

Чим небезпечний МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський доручив військовим розробити рішення для повітряних тривог під час зльоту МіГ-31К, щоб "не паралізували країну".

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі російські окупанти випустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили ППО збили 11 "Шахедів". Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Відомо, що у Кривому Розі пошкоджена підстанція. Без світла залишилися тисячі споживачів та знеструмлено дві шахти.

Також у Кіровоградській області був "приліт" по об'єкту інфраструктури, там спалахнула пожежа.

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