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Чи затримуються посилки? "Укрпошта" розповіла, чи вплинули обстріли на доставку

16:14 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Дмитро Левицький
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Російські обстріли можуть тимчасово впливати на окремі маршрути доставки посилок по Україні.

Про це заявила пресслужба "Укрпошти" у відповідь на запит РБК-Україна.

Однак, як зауважили в "Укрпошті", ворожі обстріли не призвели до системного збільшення термінів доставки.

"Після атак компанія оперативно перебудовує логістику: змінює маршрути, перерозподіляє потоки та залучає резервні потужності. Наш принцип - удар по одному об’єкту не повинен зупиняти доставку в усьому регіоні", - заявили у пресслужбі.

Як пояснили в "Укрпошті", на терміни доставки посилок впливають:

  • тариф;
  • маршрут;
  • безпекова ситуація у населеному пункті.

"Зокрема, за тарифом "Пріоритетний" доставка між містами та обласними центрами в середньому займає 1-2 дні, а до найвіддаленіших населених пунктів і сіл - орієнтовно до трьох днів. За багатьма напрямками посилки надходять уже наступного дня", - зазначили в компанії.

Попри обстріли, "Укрпошта" у серпні цього року доставила вчасно 96% відправлень, розповіли у пресслужбі.

"Після окремих атак можливі локальні відхилення, пов’язані з безпековою ситуацією, однак компанія робить усе необхідне, щоб вони були мінімальними", - резюмували в компанії.

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