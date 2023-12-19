Чи закриватимуть "червону" гілку метро. В КМДА поставили крапку в питанні

Що сказали в КМДА

"Заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену", - заявив Кандибор.

Він також закликав "не вірити брехливій інформації анонімних Telegram-каналів".

"Мережею шириться чергова хвиля брехні, яку медіа поширюють, не розібравшись. На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт. Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. "Червона" гілка метро працюватиме в штатному режимі", - зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури.

Що цьому передувало

Нагадаємо, що сьогодні в ефірі телемарафону голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко заявив, що вже щонайменше два роки міст Метро перебуває у "втомленому" стані.

Тож він сказав, за яких обставин частково може закритися "червона" гілка метро.

За його словами, якщо буде підтверджено експертизою, що міст є аварійно небезпечним, буде вимога закрити споруду, яка сполучає два береги. Втім, такий сценарій він назвав "апокаліптичним".

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