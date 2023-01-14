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Чи закінчуються ракети в Росії: що кажуть в Повітряних силах

Фото: спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні ворог використав не всі ракети, напроти росіяни навіть могли застосувати їх більше, проте не стали - на це є певні об'єктивні причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Чому менше, чому більше. Я думаю, що ворог міг і більше ракет застосувати, але не застосовує з певних об'єктивних причин", - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни могли просто приберегти ракети для наступного удару чи можливо в них дійсно не вистачає можливостей, про що вже не один раз говорили в Головному управлінні розвідки України.

"Ракети в противника начебто закінчуються. Оце слово "закінчується" постійно вирує в нашому інформаційному просторі. Всі чекають, коли ж вони закінчаться, але не може закінчитися те, що ще виробляється", - наголосив спікер командування Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат пояснив, що "Калібри" і ракети типу Х-101 росіяни поставляють своїм збройним силам просто з конвеєра.

"Тому, можливо, і немає таких великих застосувань як у жовтні-листопаді, коли 96 ракет було запущено, але маємо те, що маємо", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, російські окупанти знову випустили ракети по Україні. У низці регіонів працювали системи ППО.

Внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Київської області пошкоджено майже 30 будинків та об'єкт енергетичної інфраструктури. В ОВА показали наслідки.

До того ж в результаті російського удару в дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 осіб.

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