Чи забезпечує VPN 100% анонімність? Усе, що потрібно знати

Віртуальні приватні мережі (VPN) все частіше використовують для обходу блокувань, захисту даних і безпечного доступу до сайтів. Однак чи може VPN дійсно гарантувати повну анонімність в інтернеті?

Про те, чи дійсно VPN забезпечує повну конфіденційність, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Приватність та Анонімність

Важливо розуміти різницю між приватністю та анонімністю в інтернеті.

Приватність - це приховування вашої активності від третіх осіб, як-от інтернет-провайдер або зловмисники в громадських Wi-Fi-мережах.

Анонімність - це повна відсутність цифрового сліду: коли ніхто не може визначити, хто ви і що ви робили онлайн.

На практиці досягти повної анонімності практично неможливо: майже кожен сайт використовує трекери, метадані, куки та інші технології стеження. Однак прагнення до приватності залишається важливим: воно дає змогу краще контролювати свої дані та знижувати ризики.

Що саме приховує VPN

IP-адреса

VPN підміняє вашу справжню IP-адресу на адресу віддаленого сервера. Це ускладнює визначення вашого місця розташування та особистості.

Історія браузера

Ваш інтернет-провайдер не зможе бачити, які сайти ви відвідуєте, якщо ви використовуєте VPN. Однак він, як і раніше, зможе визначити, що ви підключені до VPN.

Геолокація

Оскільки IP-адреса безпосередньо пов'язана з фізичним місцем розташування, VPN дає змогу "переїхати" в будь-яку точку світу, замаскувавши вашу реальну локацію.

Завантаження

За допомогою VPN можна приховати, що саме ви завантажуєте. Провайдер побачить тільки обсяг трафіку, але не його зміст. Однак VPN не захищає від шкідливих файлів - для цього необхідний антивірус.

Факт використання VPN

Деякі сайти здатні розпізнати VPN-з'єднання й обмежити доступ. Однак низка просунутих VPN-сервісів пропонує обфусцьовані сервери, які дають змогу приховати сам факт використання VPN.

Що саме VPN не приховує

Дані, які ви добровільно вводите на сайтах

VPN не врятує, якщо ви самі ділитеся особистою інформацією - наприклад, під час входу в соцмережі або онлайн-магазини. Усі коментарі, лайки та публікації, зроблені з вашого акаунта, все одно будуть прив'язані до вас. Тобто, хоча провайдер не дізнається, що ви гортаєте TikTok, сам TikTok точно знає, хто ви і чим зайняті.

Загальний обсяг споживаного трафіку

VPN приховує, що саме ви завантажуєте або дивитеся, але не може приховати обсяг переданих даних. Провайдер не побачить, що ви завантажуєте фільм, але помітить, що ви використали, наприклад, 20 ГБ за вечір.

Файли cookie та історію на самих сайтах

VPN дійсно приховує вашу активність від провайдера, але не від самих сайтів. Пошуковики, наприклад Google, як і раніше, можуть бачити ваші запити і зберігати їх. Cookie-файли продовжують відстежувати поведінку, навіть під час використання VPN.

Щоб додатково приховувати історію, варто використовувати режим інкогніто і регулярно очищати cookie та кеш. Також краще обирати пошуковики, орієнтовані на приватність, такі як DuckDuckGo.

Загрози з інтернету

VPN може ускладнити завдання хакерам, але не захищає від вірусів і шкідливого ПЗ. Він не замінює антивірус. Для повноцінної безпеки варто використовувати VPN у зв'язці з антивірусним ПЗ і блокувальниками трекерів.

Чи можна відстежити користувача, який використовує VPN?

Так, але не завжди. Усе залежить від того, хто саме намагається вас відстежити і як.

Якщо ви увійшли в Google-акаунт, то Google буде бачити, які сайти ви відвідуєте, навіть через VPN.

Якщо ви захищаєтеся від стеження провайдера або живете в країні з обмеженнями, VPN допоможе приховати активність.

Однак, за наявності ресурсів, державні структури або великі корпорації можуть теоретично встановити зв'язок між вами і вашим трафіком.

VPN знижує ймовірність стеження, але не усуває її повністю.

Для більшості користувачів VPN - це достатній рівень захисту, особливо під час доступу до геоблокованого контенту або під час роботи з чутливою інформацією в громадських мережах.

Який ступінь захисту від різних сторонніх спостерігачів можна очікувати при використанні VPN-з'єднання (фото: NordVPN)

Як вибрати надійний VPN-сервіс

Якщо ви вирішили використовувати VPN, важливо вибирати перевіреного і прозорого постачальника. Ось на що варто звернути увагу:

Політика відсутності логів (no-logs). Компанія не повинна зберігати інформацію про вашу активність

Незалежні аудити. Надійні сервіси проходять регулярні перевірки, що підтверджують чесність

Юрисдикція. Бажано, щоб VPN перебував у країні з жорсткими законами про захист персональних даних.

Додаткові ознаки надійності:

RAM-сервери: вони не зберігають дані фізично й обнуляються під час перезавантаження

Обфусцьовані сервери: приховують факт використання VPN, що корисно в країнах з інтернет-цензурою

Анонімні способи оплати: наприклад, як у Mullvad - ви можете користуватися сервісом, не розкриваючи особистість.

Додаткові функції, на які варто звернути увагу

Сучасні VPN, такі як NordVPN або Surfshark, пропонують розширені функції безпеки: