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Чи врятує Україну від відключень світла тепла зима: прогноз експертів

Фото: проблеми з електроенергією залишаться до кінця зими (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Проблеми з електроенергією в Україні залишаться до завершення опалювального сезону навіть за умови припинення обстрілів та теплої зими.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Було пошкоджено понад 50 підстанцій різного класу напруги та понад 50 високовольтних ліній електропередачі, що призвело до складнощів у транспортуванні навіть обмеженого обсягу виробленої електроенергії. Повністю ліквідувати зазначені проблеми до квітня 2023 року неможливо за будь-якого, в тому числі, і позитивного сценарію (припинилися обстріли інфраструктури, тепла зима)", - заявив він у коментарі РБК-Україна.

Насамперед, зазначив експерт, причина у колосальному дефіциті пошкодженого та зруйнованого унікального енергетичного обладнання, яке неможливо швидко отримати та змонтувати. Йдеться, зокрема, про автотрансформатори високого класу напруги.

Омельченко прогнозує стабільний дефіцит потужності протягом усієї зими на рівні до 2 ГВт. У період після чергової хвилі повітряних атак (протягом 2-5 діб) цей дефіцит може зростати вдвічі, а, можливо, і більше, що спричинить жорсткі аварійні відключення по всій країні.

Але директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що накопичений досвід фахівців "Укренерго" та обленерго, а також прогнози щодо теплої зими збільшують оптимізм.

"Навіть якщо і буде атака, то більша частина загалом України та Києва все-таки буде з електрикою. Їм (росіянам - ред.) зараз складніше, ніж на початку, потрапляти за цілями та шкодити", - зазначив експерт.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив оцінку впливу ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури з боку РФ на економіку України. В усіх трьох сценаріях прогнозується дефіцит електроенергії.

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