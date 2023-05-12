Чи вплине передача британських ракет Україні на позицію США: що кажуть у Байдена
Передача Україні британських далекобійних ракет Storm Shadow ("Тінь Бурі") не вплине на позицію Сполучених Штатів щодо надання аналогічного озброєння.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.
За його словами, надання Великою Британією крилатих ракет великої дальності "Storm Shadow" Україні є суверенним рішенням, і кожна країна вільна вирішувати для себе.
Він також підкреслив, що політика США щодо відправлення в Україну ракетних комплексів великої дальності не змінилася. У Байдена неодноразово заявляли, що США не збираються надсилати в Україну ракети великої дальності.
Нагадаємо, 11 травня, міністр оборони Британії Бен Уоллес офіційно підтвердив передачу Україні ракет Storm Shadow, які здатні бити за цілями на відстані понад 250 км.
Більш детально про характеристики ракет, які отримує Україна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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