Чи вплине передача британських ракет Україні на позицію США: що кажуть у Байдена

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

За його словами, надання Великою Британією крилатих ракет великої дальності "Storm Shadow" Україні є суверенним рішенням, і кожна країна вільна вирішувати для себе.

Він також підкреслив, що політика США щодо відправлення в Україну ракетних комплексів великої дальності не змінилася. У Байдена неодноразово заявляли, що США не збираються надсилати в Україну ракети великої дальності.